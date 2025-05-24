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Автозавод «Урал» открыл новый автосборочный корпус в Миассе
Компания «Урал» завершила строительство нового завода в Миассе, который будет производить грузовики следующего поколения. Мощности завода позволят выпускать до 5500 автомобилей в год.

Автозавод «Урал» открыл новый автосборочный корпус в Миассе, который сосредоточится на производстве современных грузовиков. Завод расположен рядом с основными мощностями компании и обещает стать одним из самых передовых производств в России и СНГ.

Строительство нового корпуса длилось всего два года. Завод оснащен роботизированными станками и интеллектуальными инструментами, что обеспечит высокую степень автоматизации. Здесь также предусмотрены AGV-тележки и роботизированный склад-мезонин, что оптимизирует логистику.

Производственные мощности нацелены на выпуск грузовиков полной массой от 12 до 48 тонн. В ближайшее время начнется сборка товарных партий, что позволит компании занять свою нишу на рынке. В новой модели будут использовать современные кабины от зарубежного партнера и новые мосты, разработанные собственными специалистами.

Несмотря на инновационный подход, открытие завода происходит в сложной рыночной ситуации. Рынок большегрузов в России переживает спад, что связано с сокращением объемов грузоперевозок.

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#производство #завод #грузовики #урал #миасс
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