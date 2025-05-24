Администрация Дональда Трампа уволила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). В ближайшее время штат ведомства сократят с 300 до 50 человек.

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную чистку в Совете национальной безопасности (СНБ). Первая волна увольнений затронула более 100 сотрудников, а в перспективе штат ведомства сократят с 300 до 50 человек.

Вчера более 100 сотрудников СНБ получили уведомления об увольнении. Согласно данным CNN и Reuters, окончательная численность аппарата сократится до 50 человек — при президенте Джо Байдене в ведомстве работало около 300 специалистов.

Сотрудникам, включая как карьерных госслужащих, так и политических назначенцев, дали 30 минут на сборы. Тем, кто отсутствовал на рабочем месте, предложили договориться о времени для возврата служебных устройств. Часть уволенных переведут на другие должности в правительстве.

Реорганизация затронет структуру СНБ: некоторые подразделения объединят или ликвидируют. В зоне риска — отдел, курирующий взаимодействие с НАТО. Ранее, в январе, из ведомства уже отстранили десятки сотрудников, отвечавших за Украину, Иран и КНДР, объяснив это необходимостью «проверки лояльности».

Кадровые изменения совпали с отставкой советника по нацбезопасности Майка Уолтца, который перешел на пост представителя США в ООН. Его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио.

Совет национальной безопасности, созданный в 1947 году, координирует вопросы внешней политики и обороны США. Решение Трампа резко сократить его штат указывает на переход к более централизованной системе управления.