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Более 100 сотрудников Совета нацбезопасности отправлены в отставку при Трампе
Администрация Дональда Трампа уволила более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). В ближайшее время штат ведомства сократят с 300 до 50 человек.

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную чистку в Совете национальной безопасности (СНБ). Первая волна увольнений затронула более 100 сотрудников, а в перспективе штат ведомства сократят с 300 до 50 человек.  

Вчера более 100 сотрудников СНБ получили уведомления об увольнении. Согласно данным CNN и Reuters, окончательная численность аппарата сократится до 50 человек — при президенте Джо Байдене в ведомстве работало около 300 специалистов.  

Сотрудникам, включая как карьерных госслужащих, так и политических назначенцев, дали 30 минут на сборы. Тем, кто отсутствовал на рабочем месте, предложили договориться о времени для возврата служебных устройств. Часть уволенных переведут на другие должности в правительстве.  

Реорганизация затронет структуру СНБ: некоторые подразделения объединят или ликвидируют. В зоне риска — отдел, курирующий взаимодействие с НАТО. Ранее, в январе, из ведомства уже отстранили десятки сотрудников, отвечавших за Украину, Иран и КНДР, объяснив это необходимостью «проверки лояльности».  

Кадровые изменения совпали с отставкой советника по нацбезопасности Майка Уолтца, который перешел на пост представителя США в ООН. Его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио.  

Совет национальной безопасности, созданный в 1947 году, координирует вопросы внешней политики и обороны США. Решение Трампа резко сократить его штат указывает на переход к более централизованной системе управления.  

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#сша #дональд трамп #увольнения #реорганизация #совет национальной безопасности
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