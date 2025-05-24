NVIDIA выпустила новую прошивку для графических процессоров серии RTX 5060, чтобы устранить проблему с черными экранами. Это обновление призвано помочь пользователям, сталкивающимся с отключениями системы.

Пользователи графических процессоров NVIDIA RTX 5060 сталкиваются с серьезной проблемой: частые появления черных экранов при работе. В ответ на эти жалобы, компания выпустила обновление прошивки, которое должно помочь в решении данной ситуации.

Проблема черных экранов не обошла стороной и графические процессоры RTX 5060, о чем сообщают пользователи на форумах и в социальных сетях. NVIDIA выпустила обновление UEFI Firmware Update Tool v2.0, которое предназначено для устранения неполадок, возникающих при перезагрузке системы. Однако это решение не является универсальным и подходит только для случаев, когда черный экран появляется именно после перезагрузки.

Ситуация с черными экранами затрагивает не только RTX 5060, но и более старшие модели, такие как RTX 5060 Ti. Многие пользователи сообщают о том, что их системы зависают или полностью выходят из строя без видимой причины. В некоторых случаях даже доступ к BIOS оказывается невозможным. Это создает серьезные неудобства, особенно для тех, кто использует свои устройства для работы или игр.

NVIDIA рекомендует несколько шагов для устранения проблемы. В первую очередь, пользователям следует полностью выключить систему перед загрузкой. Также важно убедиться, что установлена последняя версия SBIOS от производителя материнской платы и что система загружается в режиме UEFI, а не в Legacy/CSM. Если возникают трудности, NVIDIA предлагает использовать альтернативный графический источник, например, встроенную графику или вторую видеокарту.

Несмотря на выход нового обновления, многие пользователи все еще сталкиваются с проблемами загрузки после установки RTX 5060 Ti. Некоторые не могут загрузить операционную систему даже в безопасном режиме, что указывает на серьезные недостатки в работе новых графических процессоров. NVIDIA продолжает работать над улучшением стабильности своих продуктов, но пользователям остается надеяться на скорейшее решение возникших проблем.