Valve объявила о сотрудничестве с новыми партнерами для лицензирования SteamOS. Ожидается, что это приведет к появлению большего количества поддерживаемых устройств.

Компания Valve сообщила о расширении партнерской программы для своей операционной системы SteamOS. Ранее единственным подтвержденным партнером была компания Lenovo, но теперь Valve работает с несколькими OEM-производителями, хотя конкретные имена пока не раскрыты.

В обновленном FAQ по SteamOS Valve подтвердила, что сотрудничает с новыми производителями, которые могут лицензировать ее операционную систему. В настоящее время поддерживаются только Steam Deck и Legion Go S, который выйдет 25 мая.

SteamOS представляет собой операционную систему на базе Linux, предназначенную для игр. Она включает в себя клиент Steam, предоставляющий доступ к обширной библиотеке игр, а также функции записи и общения. Пользователи могут запускать более 18 000 игр из библиотеки Steam благодаря технологии Proton, которая позволяет играм Windows работать на Linux.

Valve также подчеркнула, что пользователи могут переключаться на стандартный рабочий стол Linux и устанавливать дополнительные программы. Операционная система имеет открытый исходный код, хотя некоторые компоненты остаются проприетарными.

С расширением поддержки SteamOS, пользователи смогут ожидать появления новых устройств. Valve активно работает над улучшением совместимости с карманными ПК на базе AMD.