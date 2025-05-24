Новое исследование показало, что современные языковые модели ИИ справляются с тестами на эмоциональный интеллект лучше людей. Результаты могут повлиять на использование технологий в образовании и коучинге.

Искусственный интеллект продолжает развиваться, и его возможности в области эмоционального интеллекта вызывают интерес. Новое исследование выявило, что модели ИИ могут обрабатывать и понимать человеческие эмоции более эффективно, чем люди.

Исследование, проведенное учеными из Женевского и Бернского университетов, оценивало способности шести крупных языковых моделей, включая ChatGPT-4. Ученые использовали пять тестов, которые традиционно применяются для оценки эмоционального понимания и управления. Ситуации, представленные в тестах, были реалистичными и эмоционально насыщенными, что позволило оценить, как модели реагируют на различные контексты.

Результаты оказались неожиданными: все модели показали значительно лучшие результаты по сравнению с участниками-людьми. Ученые также попросили ChatGPT-4 создать новые задания для тестирования эмоционального интеллекта, и результаты остались на высоком уровне, что подтвердило способность моделей к контекстному пониманию.

Марчелло Мортилларо, один из старших научных сотрудников, отметил, что языковые модели не только находят наилучшие ответы, но и создают новые сценарии, адаптированные к специфическим контекстам. Это подчеркивает, что такие модели, как ChatGPT, обладают глубокими эмоциональными знаниями и способны рассуждать о чувствах.

Данные выводы могут оказать значительное влияние на области, где эмоциональный интеллект играет ключевую роль, например, в образовании и коучинге.