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В Норвегии контейнеровоз с россиянами врезался в берег в нескольких метрах от частного дома
Контейнеровоз NCL Salten на скорости вошел в фьорд Тронхейм и оказался на прибрежном участке жилого дома. Судно с 16 членами экипажа, включая россиян, село на мель. Пострадавших нет.

Для жителя норвежского Байнеза утро началось с неожиданного зрелища — в нескольких метрах от его дома встал 135-метровый грузовой корабль. Судно шло по фьорду на скорости около 30 километров в час и вместо поворота направилось прямиком к берегу.

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в четверг около пяти утра. Контейнеровоз NCL Salten, следовавший в Оркагнер, внезапно сменил курс и врезался в прибрежную часть участка жителя по имени Йохан Хельберг. Он живет в этом доме 25 лет и, по его словам, никогда не видел ничего подобного.

На борту судна, зарегистрированного на Кипре, находились 16 человек. В экипаже были норвежцы, литовцы, украинцы и россияне. Сообщений о травмах или утечках топлива не поступало.

Сосед Хельберга стал свидетелем момента, когда судно на полном ходу направилось к берегу и едва не задело дом. Хозяин проснулся от стука в дверь, выглянул в окно и увидел нос корабля в нескольких метрах от фасада. Посмотреть видео, в котором  Йохан Хельберг рассказывает о случившемся можно в Telegram-канале Вечерний Телеграмъ.

Полиция начала расследование. Следователи рассматривают как техническую неисправность, так и возможную ошибку человека. Один из членов экипажа проходит по делу как подозреваемый.

В компании NCL заявили, что не считают происшествие преднамеренным. Расследование продолжается.

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#норвегия #россияне #судно #инцидент #контейнеровоз #происшествие #тронхейм
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