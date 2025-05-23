В России готовят запуск сборки автоматических коробок передач. Производство разместят в Подмосковье, проект курирует частная компания.

Российская автопромышленность делает ставку на собственные трансмиссии. Новый проект по сборке автоматических коробок передач стартует в Московской области и уже вышел на этап подготовки оборудования.

Telegram-канал RCI News сообщил, что в России начнут собирать гидромеханические «автоматы» для легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Речь идет о 6- и 8-ступенчатых коробках. Сборку организует частная компания при поддержке Минпромторга и Фонда развития промышленности.

Производственные помещения уже готовы, площадка находится в Московской области. Сейчас специалисты подготавливают монтаж оборудования.

По словам исполнительного директора ФГУП «НАМИ» Дениса Ендачева, полностью отечественную АКП разработать с нуля — долго и дорого. Лицензионный выпуск на базе зарубежных решений тоже не решает проблему: он сохраняет зависимость от импорта.

В итоге выбрали компромисс. Будут адаптированы существующие конструкции, а часть комплектующих начнут производить внутри страны. Корпуса коробок отливать и обрабатывать намерены на российских предприятиях. Отдельные шестерни также изготовят внутри страны. Сложные узлы, вроде гидротрансформаторов, отложены на позднюю стадию.

Кроме того, разработают программное обеспечение, чтобы трансмиссии можно было настраивать под разные двигатели и требования заказчика.