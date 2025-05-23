Telegram-канал Mash сообщил о запрете на использование некоторых популярных моделей автомобилей в такси. Основным поставщиком станет "Автоваз" из-за нового закона о локализации.

Сегодня Telegram-канал Mash опубликовал информацию о значительных изменениях в правилах использования автомобилей в такси. Новый закон о локализации производства в России повлияет на выбор моделей, доступных для работы в этой сфере.

Согласно новому законодательству, в такси больше не будут использоваться автомобили, такие как Toyota Camry, KIA K5 и Hyundai Sonata. Основным поставщиком станет "Автоваз". Причина заключается в требованиях к локализации производства: с марта 2026 года таксовать можно будет только на автомобилях, соответствующих определённым критериям.

В список моделей, подходящих для работы в такси, вошли Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura и несколько моделей Haval и BAIC. Эксперты сообщают, что перечень всё ещё разрабатывается. Для получения лицензии автомобили должны набрать не менее 3200 баллов по уровню локализации, и "Автоваз" активно лоббировал этот закон, чтобы распродать свои запасы.

По мнению специалистов, такие марки, как HAVAL и Kia, не смогут достичь необходимых показателей локализации. В результате к 2033 году в такси могут остаться лишь четыре модели от "Автоваза", что изменит рынок таксомоторных перевозок в России.