Xiaomi вернула себе первое место среди производителей носимых устройств по итогам первого квартала 2025 года. Компания поставила 8,7 млн гаджетов, опередив Apple и Huawei.

Китайская компания Xiaomi вновь стала лидером мирового рынка носимых устройств после трехлетнего перерыва. Согласно данным Canalys (часть Omdia), в первом квартале 2025 года бренд показал рекордный рост поставок.

В январе-марте 2025 года Xiaomi отгрузила 8,7 млн носимых устройств, что на 44% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Основной вклад внесли обновленные модели Smart Band и Watch 2, а также бюджетная линейка Redmi Band. Это позволило компании обойти Apple (7,6 млн) и Huawei (7,1 млн).

Аналитики связывают успех Xiaomi с несколькими факторами. Бренд сделал ставку на доступные цены и улучшенную интеграцию устройств через фирменную ОС HyperOS. Особенно хорошо продукция продавалась в развивающихся странах, где покупатели ценят соотношение цены и качества.

Мировой рынок носимых гаджетов вырос на 13% до 46,6 млн единиц. Помимо Xiaomi, значительный прогресс показали Samsung (+74%) и Huawei (+36%). Apple увеличила поставки всего на 5%, что эксперты объясняют ожиданием пользователями обновления линейки к 10-летию Apple Watch.

«Xiaomi обновила свои серии Mi Band и Redmi Watch, обновив дизайн и расширенные возможности обработки данных, предложив комплексные функции в более низких ценовых сегментах и повысив свое ценностное предложение», - отмечает аналитик Canalys Джек Литем.

Особое внимание компания уделила экосистеме. Новые браслеты и часы тесно интегрированы со смартфонами и другими устройствами Xiaomi через HyperOS. Это соответствует стратегии "Человек × Автомобиль × Дом", которую компания активно развивает.

Samsung добился роста за счет экспансии на развивающиеся рынки, а Huawei – благодаря глобальному продвижению приложения Huawei Health. Garmin сохранил нишевые позиции, увеличив поставки на 10% до 1,8 млн устройств.

Эксперты отмечают, что рынок переходит от конкуренции в аппаратной части к борьбе экосистем. Производители делают акцент на сервисах и подписках, чтобы компенсировать снижение маржинальности оборудования. Xiaomi использует HyperOS, Huawei развивает экосистему здоровья, а Garmin запустил сервис Connect+.

По данным исследований, при выборе носимых устройств потребители в первую очередь обращают внимание на цену, время работы от батареи и функции отслеживания здоровья. Именно эти параметры Xiaomi удалось оптимально сбалансировать в своих новых моделях.