Ростех сообщил о внедрении системы ИИ-аналитики в Обнинске. Алгоритмы будут распознавать лица и номера автомобилей для повышения безопасности.

Госкорпорация Ростех в Telegram-канале объявила о запуске системы искусственного интеллекта для обеспечения безопасности в первом наукограде России – Обнинске. Разработкой занимается технологический партнер NtechLab.

Система мультиобъектной видеоаналитики на основе ИИ появится в ключевых точках Обнинска: на центральной площади, в парках, на вокзалах и в Институте атомной энергетики. Алгоритмы смогут распознавать лица людей и силуэты в толпе, идентифицируя, например, разыскиваемых преступников.

В ближайшее время ИИ начнет контролировать и дорожную обстановку. Система будет считывать автомобильные номера и сверять их с базой данных. Это поможет выявлять машины, которые не должны находиться на дорогах – например, снятые с учета или принадлежащие лишенным прав водителям.

Аналогичную систему планируют установить в Калуге. Разработчик технологии – компания NtechLab, специализирующаяся на компьютерном зрении и нейросетях. Решение призвано повысить уровень общественной безопасности в городах.