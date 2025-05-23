Аналитики «Домклик» провели исследование, выяснив, что посуточная аренда приносит значительно больше дохода, чем долгосрочная. В частности, в Санкт-Петербурге разница составляет 2,6 раза.

Исследование, проведенное аналитиками «Домклик», показало, что посуточная аренда жилой недвижимости в РФ приносит значительно больший доход, чем долгосрочная. Анализ охватывает различные города и показывает, что краткосрочная аренда становится все более выгодной для собственников.

По данным исследования, Санкт-Петербург лидирует по доходности от посуточной аренды. Владельцы квартир площадью 35 кв. м могут зарабатывать до 1,3 миллиона рублей в год, тогда как долгосрочная аренда приносит лишь 509,7 тысячи рублей. В Москве также наблюдается высокая доходность: посуточная аренда обеспечивает 1,3 миллиона рублей, в то время как долгосрочная — 595,6 тысячи.

Калининград и Казань демонстрируют аналогичные тенденции, где доход от краткосрочной аренды составляет 407 тысяч и 1,4 миллиона рублей соответственно, по сравнению с 219,3 тысячи и 790,6 тысячи рублей от долгосрочной. В целом, в городах-миллионниках, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Новосибирск, краткосрочная аренда оказывается более прибыльной.

Аналитики отметили, что в курортных городах, таких как Сочи и Пятигорск, посуточная аренда также приносит больше, чем долгосрочная. Однако в некоторых туристических местах, например, в Геленджике, разница в доходах не столь значительна — 1,9 миллиона рублей против 1,6 миллиона.

На фоне этого, долгосрочная аренда демонстрирует лучшие результаты в промышленных центрах и городах с низким туристическим спросом. Магадан стал лидером среди таких городов, где доход от долгосрочной аренды составляет 618,3 тысячи рублей, в то время как краткосрочная приносит лишь 267 тысяч.

Также в Ханты-Мансийске и Липецке наблюдается преимущество долгосрочной аренды, где доходы составляют 259,6 и 247,1 тысячи рублей соответственно. В других промышленных городах, таких как Курган и Челябинск, долгосрочная аренда также оказывается более выгодной на 15-30%.