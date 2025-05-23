Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В России запустили пилотный проект сервиса заселения в гостиницы с использованием биометрии
В России стартовал сервис заселения в гостиницы по биометрии. Процедура регистрации сократится с пяти минут до двадцати секунд.

В Москве начал свою работу пилотный проект, позволяющий гражданам заселяться в гостиницы без необходимости предъявления паспорта. Новый сервис, названный "Мигом", использует Единую биометрическую систему для упрощения процесса регистрации.

С запуском сервиса "Мигом" гости отелей смогут проходить регистрацию, просто взглянув на специальный терминал. Это значительно ускорит процесс: время, необходимое для заселения, сократится с пяти минут до двадцати секунд. Для использования сервиса необходимо предварительно зарегистрировать свою биометрию в Единой биометрической системе, что можно сделать в отделении банка.

При этом стоит отметить, что данные пользователей не передаются сторонним организациям, включая гостиницы. Это обеспечивает защиту личной информации, так как биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде и не покидают систему.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, использование биометрии становится одним из способов подтверждения личности наряду с паролями и паспортами. При этом важен принцип добровольности: каждый пользователь сам решает, каким способом ему удобнее проходить регистрацию.

Пилотный проект реализован в отеле Cosmos на "Павелецкой". Корреспондент РИА Новости уже проверил работоспособность системы, и первые результаты показывают эффективность нового подхода к регистрации в гостиницах.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #сервис #биометрия #регистрация #гостиницы
3
Показать комментарии (3)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы в реальном времени наблюдали поглощение целой галактики чёрной дырой
6
Redmi K80 Ultra получит процессор Dimensity 9400+ и аккумулятор 7400 мАч
+
Россия строит новый уникальный мост через Обь
+
В сети появилось множество жалоб на проблемы графического драйвера GeForce Game Ready 576.52
22
Учёные смогли превратить свинец в золото в Большом адронном коллайдере, но только на короткое время
1
Цифровой двойник леса выявил в Пермском крае более 40% неучтенной государством древесины
1
«Уралвагонзавод» впервые показал за рубежом боевой модуль «Охотник»
+
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
+
Google анонсировала функцию автоматической смены скомпрометированных паролей в браузере Chrome
+
Xbox Game Pass остается единственным эксклюзивным сервисом Microsoft и не появится на PlayStation 5
+
Смартфоны Honor Magic 8 получат уменьшенные экраны и ёмкие аккумуляторы до 7000 мАч
+
«Росатом» завершил бетонирование второго яруса защитной оболочки реактора на АЭС «Эль-Дабаа»
+
Россия намерена совместно с Белоруссией производить истребители пятого поколения Су-75
+
В США создали лазер в сто раз мощнее суммарного энергопотребления всей Земли
2
Мод DreamPunk 3.1.1 выводит графику Cyberpunk 2077 на новый уровень
+
OnePlus 15 будет оснащён плоским экраном с разрешением 1.5K и аккумулятором ёмкостью 7000 мАч
+
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
3
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
1
Xiaomi 15S Pro с фирменным чипсетом Xring O1 обошёл Xiaomi 15 Pro со Snapdragon 8 Elite в AnTuTu
+
Представлены процессоры Ryzen Threadripper 9000, видеокарты Radeon RX 9060 XT и Radeon AI PRO R9700
+

Популярные статьи

Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
101
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
16
Почему в Санкт-Петербурге 80 лет не могут построить мост через Неву
2
Про FPV-дроны и технологии — как бороться с новой угрозой на поле боя
8
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
10
О неудачном старте Doom: The Dark Ages, маркетологах Xbox и куда смотрит PlayStation
7
Кто майнит Bitcoin в России, выгодно ли это, и почему подорожание ВТС не отражается на доходах ферм
+
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
+
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
1

Сейчас обсуждают

stasiboro
16:39
Ну и смысл мне от этого выделенного компьютера? Сегодня я дома, завтра в офисе, послезавтра в командировку уеду.
Как прокачать старый ноутбук в 2025 году, вложив минимум средств и без похода в сервис
Dark_Cloud
16:35
Ну так и "звездные войны" СОИ времен холодной войны так и остались влажной фантазией американцы до космической станции долететь без приключений не могут, потом своих чуханов по году оттуда забрать не ...
На Западе считают, что «Золотой купол» Трампа не может быть реализован в ближайшее 15 лет
Фельдшер
16:35
Биометрия при заселении)) - плюсы от скорости сомнительны и от расписаться в документах и заплатить за проживание - все равно не отмазаться. По времени - то на то и выйдет. Зато потом - ходи туда сюда...
В России запустили пилотный проект сервиса заселения в гостиницы с использованием биометрии
vl
16:33
если в разъеме 16 контактов, ещё не значит, что все они задействованы и на сайте АМД, на странице 9060 XT , нет упоминания о шине PCI-E , а вот тут https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-906...
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
typym6ek
16:30
Соглы, нельзя верить им, 8гб это уже на помойку сразу отправлять можно.
В AMD в защиту RX 9060 XT на 8 ГБ заявили, что большинству пользователей не нужно больше памяти
typym6ek
16:27
Согласен! Нехрен контролить меня, где я и что делаю. А зомбаки биометрические пусть ходят себе.
В России запустили пилотный проект сервиса заселения в гостиницы с использованием биометрии
Владимир
16:22
Грамотный маркетинг на страже освоения бюджета и псевдомодификации бтр80 :3
Белоруссия приняла на вооружение первый отечественный бронетранспортёр Volat V2
Фельдшер
16:16
Для этого полным-полно чурок на электро-великах и мопедах. Им похрен на мороз!)) Одел 2-3 шубы с супер варешкой и как в Ташкенте!
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
Фельдшер
16:14
А в какой стране спрос? Я бы в такой хренате в минус 40 не хотел в пробке стоять.
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
Ник Хобо
16:12
Васютин, eбaльник к осмотру!
FTC прекратила судебное разбирательство против сделки Microsoft по приобретению Activision Blizzard
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем