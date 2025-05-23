В России стартовал сервис заселения в гостиницы по биометрии. Процедура регистрации сократится с пяти минут до двадцати секунд.

В Москве начал свою работу пилотный проект, позволяющий гражданам заселяться в гостиницы без необходимости предъявления паспорта. Новый сервис, названный "Мигом", использует Единую биометрическую систему для упрощения процесса регистрации.

С запуском сервиса "Мигом" гости отелей смогут проходить регистрацию, просто взглянув на специальный терминал. Это значительно ускорит процесс: время, необходимое для заселения, сократится с пяти минут до двадцати секунд. Для использования сервиса необходимо предварительно зарегистрировать свою биометрию в Единой биометрической системе, что можно сделать в отделении банка.

При этом стоит отметить, что данные пользователей не передаются сторонним организациям, включая гостиницы. Это обеспечивает защиту личной информации, так как биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде и не покидают систему.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, использование биометрии становится одним из способов подтверждения личности наряду с паролями и паспортами. При этом важен принцип добровольности: каждый пользователь сам решает, каким способом ему удобнее проходить регистрацию.

Пилотный проект реализован в отеле Cosmos на "Павелецкой". Корреспондент РИА Новости уже проверил работоспособность системы, и первые результаты показывают эффективность нового подхода к регистрации в гостиницах.