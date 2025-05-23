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«Ситидрайв» обновит приложение и расширит свои услуги для автомобилистов в России
Ситидрайв анонсировал расширение своих услуг, превращаясь в многофункциональную платформу для автомобилистов. Новые функции мобильного приложения начнут действовать с 1 июня 2025 года.

Ситидрайв, известная каршеринговая компания, отмечает свое 10-летие значительным обновлением. В рамках этого события она представила планы по превращению в многофункциональную платформу, обеспечивающую автомобилистов разнообразными услугами.

С 1 июня нынешнего года пользователи Ситидрайв смогут воспользоваться новым сервисом «Надолго». Эта подписка на автомобиль позволит арендовать транспортное средство на срок от 1 до 72 месяцев с возможностью его выкупа.

Кроме того, стартует программа «Рент», которая предложит классический прокат автомобилей с доставкой по указанному адресу. Такой подход сделает аренду ещё более удобной для клиентов.

До конца лета Ситидрайв также запустит сервис «Автотрейд», который позволит приобретать автомобили, использовавшиеся в каршеринге, со скидкой. Средний срок службы таких машин составляет три года, а пробег достигает около 120 тысяч километров.

В июле в городах присутствия компании, включая Москву и Санкт-Петербург, откроются фирменные техцентры. Эти центры будут доступны для всех желающих, обеспечивая качественный ремонт и обслуживание автомобилей. На данный момент такие сервисы предоставляются только для арендных машин, однако Ситидрайв уже наладил каналы поставки запчастей.

Компания планирует и дальше развивать свои услуги. В пресс-службе отметили, что до конца уже этого года в приложении появятся новые функции, а в будущем году ожидается перезапуск программы лояльности. Все эти изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и удобство клиентов.

Для упрощения взаимодействия с сервисами мобильное приложение будет доработано. В нем появится единый личный кабинет, который позволит клиентам арендовать автомобили и управлять платежами с одной банковской карты.

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#автомобили #мобильное приложение #каршеринг #ситидрайв #новые сервисы
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