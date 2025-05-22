На данный момент идёт процесс получения ОТТС на модель

Бренд MG готовит к выходу на российский рынок компактный кроссовер RX5. Оформление ОТТС подтверждает его скорый дебют и раскрывает основные характеристики.

Кроссовер MG RX5 будет представлен с 1.5-литровым турбомотором, развивающим 170 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Он сочетает в себе 7-ступенчатую трансмиссию с «роботом». Ускорение до 100 км/ч займет 9,4 секунды, а максимальная скорость составит 190 км/ч.

Габариты RX5 составляют 4571х1855х1719 мм при колесной базе 2708 мм, что делает его сопоставимым с Chery Tiggo 7L.

Дорожный просвет равен 145 мм, а объём багажника варьируется от 430 до 1639 литров, что обеспечивает хорошую функциональность.

В оснащение кроссовера войдут 12,3-дюймовая панель приборов и 14,1-дюймовый центральный экран, а также кресла с электрорегулировками и двухзонный климат-контроль. Дополнительно предусмотрены панорамный люк, электропривод двери багажника и 18-дюймовые колесные диски. Салон отделан экокожей, что добавляет комфорта.

Стартовая цена MG RX5 составит 2,8 млн рублей, а продажи начнутся в ближайшее время.