Российский бренд Tenet представит свою первую модель — серийный кроссовер — в июне 2025 года. Производство наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

Бренд Tenet, о котором начали говорить в конце 2024 года, переходит от слов к делу: в ближайшие недели покажут первую серийную модель. В основе проекта — партнерство с китайским производителем и ставка на SUV-сегмент.

Пресс-служба Tenet подтвердила, что первый кроссовер под этой маркой представят широкой публике в июне 2025 года. Модель войдет в новую линейку автомобилей, которую начнут выпускать в Калуге.

Автомобили под брендом Tenet будут собирать на бывшем заводе Volkswagen, который сейчас принадлежит компании «АГР Холдинг». Производство наладят совместно с китайским партнёром Defetoo.

По словам губернатора Калужской области, сначала на предприятии запустят крупноузловую сборку, а затем — полную локализацию. До конца года планируют выпустить четыре разные модели.

Пока производитель не раскрыл технические характеристики первого кроссовера. Однако ранее на презентации бренда демонстрировали модель, визуально схожую с автомобилем марки Chery.

В перспективе компания намерена сосредоточиться на SUV-сегменте — от компактных вариантов до полноразмерных полноприводных автомобилей. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 200 тысяч машин в год.