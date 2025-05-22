В сети появились подробности о планах Samsung по использованию процессоров в будущих флагманских смартфонах. Компания продолжит комбинировать чипы собственного производства и Qualcomm.

В отчете News Fim и по данным инсайдеров из отрасли были раскрыты планы компании Samsung по оснащению своих будущих флагманских устройств различными процессорами. Особый интерес вызывает решение компании использовать 2-нм техпроцесс для новых чипсетов.

Согласно отчету News Fim от 21 числа и данным отраслевых инсайдеров, Samsung продолжит практику раздельного использования процессоров для разных рынков. В линейке Galaxy S26, запланированной на 2026 год, базовые модели S26 и S26+ получат новый Exynos 2600 для глобальных рынков, тогда как S26 Ultra во всех регионах, как и американские, корейские, китайские и японские версии всех моделей, будут оснащены Snapdragon 8 Elite 2.

Как сообщил один из инсайдеров, особый подход применяется к складным устройствам. Galaxy Z Fold 8 и Flip 8 также получат топовый Snapdragon, однако компания рассматривает возможность установки Exynos в некоторые модификации. Это решение связано с позиционированием продуктов – серия Fold традиционно считается более премиальной, чем Flip.

Новый Exynos 2600, как следует из квартального отчета Samsung Electronics, станет первым чипсетом компании, использующим 2-нм техпроцесс. Массовое производство таких чипов компания планирует начать во второй половине 2025 года. Ранее в официальных отчетах Samsung подтверждала планы по выпуску 3-нм продуктов в первой половине года.

Второй инсайдер отметил, что такая стратегия помогает Samsung решать несколько задач:

поддерживать собственное производство чипсетов,

тестировать новые техпроцессы,

оптимизировать затраты на разных рынках,

сохранять конкурентоспособность в премиум-сегменте.

Особое значение имеет использование собственных чипов для подразделений System LSI и литейного производства, которые, согласно квартальному отчету, в первом квартале 2024 года показали убытки. Внутренний спрос на Exynos поможет стабилизировать их работу.

Представители Samsung, как указано в материалах News Fim, традиционно отказались комментировать конкретные детали будущих продуктов, сославшись на политику неразглашения информации о клиентах. Однако инсайдеры уверены, что компания будет постепенно наращивать долю Exynos в своих устройствах, особенно на рынках, менее чувствительных к производительности чипсетов.