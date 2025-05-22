Кремль прокомментировал решение Европарламента о введении новых пошлин на удобрения из России и Белоруссии. Дмитрий Песков заявил, что европейские страны получат продукцию по более высокой цене.

Европейский парламент усилил давление на поставки российских и белорусских удобрений, несмотря на протесты внутри Евросоюза. Ожидается, что это отразится на рынке и ценах уже в ближайшей перспективе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после введения новых пошлин Евросоюз продолжит закупать азотные удобрения из России и Белоруссии, но по более высокой цене. Он подчеркнул, что российская продукция отличается высоким качеством, а спрос на нее сохраняется по всему миру.

Ранее Европарламент проголосовал за повышение пошлин на ряд сельхозтоваров и удобрений с 6,5% до 100%. Инициативу поддержало большинство депутатов, несмотря на резкое недовольство европейских аграриев.

По словам Пескова, Европа рискует получить не только удорожание, но и снижение качества продукции, поскольку российские удобрения считаются одними из лучших. При этом он отметил, что глобальный рынок сохранит интерес к этим поставкам, а европейские пошлины компенсируются другими направлениями экспорта.