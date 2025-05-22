Сенатор-республиканец Рон Джонсон инициировал расследование о возможном скрытом управлении Соединенными Штатами во время президентства Байдена. Поводом стали новые данные о состоянии здоровья экс-президента.

Американские политики вновь подняли вопрос о дееспособности Джо Байдена на посту президента. На фоне новых данных о его здоровье сенатор-республиканец начал официальную проверку.

Рон Джонсон, возглавляющий подкомитет по расследованиям в сенате, заявил, что намерен выяснить, кто на самом деле принимал ключевые решения в администрации Байдена. В ближайшее время он направит запросы десяткам чиновников, контактировавших с экс-президентом.

Поводом для расследования стали недавние разоблачения. Врачи подтвердили, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты, которая, вероятно, развивалась с 2021 года. При этом в феврале 2024-го его лечащий врач заявлял об отсутствии проблем со здоровьем.

Республиканцы давно сомневались в способностях Байдена. Дональд Трамп обвинил его окружение в сокрытии диагноза и даже назвал это "госизменой". В новой книге журналистов утверждается, что к концу срока Байден не мог обходиться без шпаргалок даже на закрытых совещаниях.

Джонсон настаивает: если президент был недееспособен, страной могла управлять "теневая" группа лиц. Теперь сенатор намерен проверить, насколько прозрачно работала администрация в последние годы.