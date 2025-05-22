Минсельхоз прокомментировал ценовую ситуацию на овощи так называемого "борщевого набора". Ведомство указало на сезонные колебания и привело в пример капусту и лук, а также рассказало о мерах поддержки отрасли.

Цены на овощи, традиционно входящие в борщевой набор, всегда на виду — за ними следят и покупатели, и аналитики. В последнее время обсуждение снова обострилось: кто-то заметил рост, кто-то — снижение. В Минсельхозе решили пояснить, что же происходит с рынком.

По данным ведомства, за последние десять лет урожайность овощей оставалась на стабильном уровне. Это позволило сдерживать рост цен, который оказался ниже общей инфляции и инфляции на продукты питания в целом. Но сезонные колебания никуда не исчезли.

В качестве примера в министерстве напомнили: в 2022 году выше обычного стоила капуста, в 2023-м — подорожал лук. Ситуации меняются год от года и объясняются разными факторами — погодой, логистикой, объемами хранения. Сейчас, как отметили в Минсельхозе, на полках все чаще появляется импортная продукция. Причина — запасы прошлогоднего урожая практически исчерпаны.

В будущем, уверены в ведомстве, ситуация может измениться. В 2025 году площади под овощами открытого грунта увеличатся. Дополнительно поддерживается строительство и модернизация овощехранилищ. На эти цели выделяются субсидии и льготные кредиты.

По итогам начала 2025 года суммарная мощность хранения овощей и картофеля достигла 9,2 миллиона тонн. Это на 147 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Рост мощности позволит дольше сохранять урожай, что должно снизить зависимость от импорта и сократить ценовые скачки.

Тем временем, по данным Минэкономразвития, с 13 по 19 мая инфляция в стране составила 0,07%. При этом на фоне сезона подешевели огурцы, помидоры и бананы. Замедлился рост цен на морковь, картофель и лук. Также снизились цены на масло, молочные продукты, макароны и яйца.