Специалисты по кибербезопасности перечислили явные признаки компрометации смартфона. Необычное поведение устройства может свидетельствовать о наличии шпионского ПО.

Современные смартфоны содержат массу конфиденциальной информации, что делает их лакомой целью для злоумышленников. Эксперты рассказали, как распознать признаки несанкционированного доступа к устройству.

Необъяснимый нагрев телефона в режиме ожидания, быстрая разрядка батареи и повышенный фоновый трафик — первые тревожные сигналы. Эти симптомы могут указывать на работу вредоносных программ, передающих данные третьим лицам.

Проверить наличие переадресации звонков помогают USSD-команды: *#21# показывает статус, а ##002# отменяет все перенаправления. Стоит также изучить детализацию вызовов у оператора — подозрительная активность ночью или при заблокированном экране часто свидетельствует о взломе.

Антивирусы выявляют известные угрозы, но ручная проверка установленных приложений остается необходимостью. Особое внимание стоит уделить программам без иконок, полученным из неофициальных источников или требующим избыточных разрешений.

Эксперты отмечают и более явные признаки: самопроизвольное включение экрана, активация микрофона или камеры. В таких случаях поможет только полный сброс настроек с последующей сменой всех паролей.

Для профилактики специалисты рекомендуют:

устанавливать приложения только из официальных магазинов,

отключать установку из неизвестных источников,

избегать публичных Wi-Fi сетей без шифрования,

ограничивать физический доступ к устройству.

Простые меры предосторожности значительно снижают риски компрометации личных данных в условиях растущего количества целевых атак на пользователей.