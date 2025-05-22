Honda пересматривает планы по развитию электромобилей из-за медленного роста спроса. Компания увеличит выпуск гибридов, сохраняя долгосрочную цель по углеродной нейтральности.

Honda корректирует свою стратегию, смещая акцент с электромобилей на гибридные модели. Решение связано с тем, что спрос на «зеленые» машины растет медленнее, чем ожидалось.

Компания сократит вложения в разработку электрокаров и удвоит инвестиции в гибриды. К 2031 году Honda планирует выпустить 13 новых бензо-электрических моделей. Ранее компания рассчитывала, что к 2030 году электромобили составят 30% продаж, но теперь эти планы пересмотрены.

В прошлом году на электрокары пришлось лишь 1% от общего объема продаж Honda (3,6 млн автомобилей). Вместо этого компания намерена продавать до 2,2 млн гибридов ежегодно к концу десятилетия. Новые модели, включая крупногабаритные версии для США, получат улучшенные характеристики, включая высокую мощность и буксировочную способность.

Несмотря на смену приоритетов, Honda не отказывается от цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В 2025 году компания выпустит новую линейку электромобилей Honda 0, начиная с кроссовера и седана.