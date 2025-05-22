Компания Chery ведет разработку трехосного автомобиля с несущим кузовом. Прототип без кабины и кузова был замечен при транспортировке и, судя по патентным данным, относится к гибридной модульной платформе.

Chery работает над машиной, которая выбивается из привычных шаблонов — трехосная конструкция с несущим кузовом, гибридная начинка и архитектура, рассчитанная на модульность. Это не концепт в шоуруме, а физический прототип, который уже перевозят по дорогам Китая.

Замеченный экземпляр представляет собой открытое шасси без кабины. Вместо кузова — каркас, на котором установлены кресла, руль и педали. Детали указывают на то, что это не просто стендовый образец, а машина, способная к самостоятельному движению.

Ключевая особенность — отсутствие рамы. Конструкция несущего кузова необычна для тяжелых платформ с тремя осями. Это исключает коммерческий грузовик и заставляет рассматривать другие сценарии. Подтверждение — патентные изображения, уже зарегистрированные Chery.

На снимках также заметны глушители, размещенные между двумя задними осями. Такое техническое решение часто используют в последовательных гибридах, где двигатель внутреннего сгорания работает не на колеса напрямую, а на генерацию электричества.

Подвеска и резина тоже говорят о серьезных намерениях: широкие шины с высоким профилем, солидный клиренс — все указывает на эксплуатацию вне асфальта. По мнению некоторых автообозревателей, перед нами может быть не просто внедорожник, а платформа, способная выполнять задачи на пересеченной местности.

Назначение новой разработки пока официально не раскрыто. В публичном поле обсуждаются две основные версии. Первая — спасательный транспорт, адаптированный под сложные условия. Вторая — наземный модуль будущего летающего автомобиля, аналогичный концепту от Xpeng.

Chery уже делала шаги в сторону воздушной мобильности. В 2024 году компания представила шоу-кар, состоящий из двух блоков: дроноподобного VTOL и платформы, похожей на электромобиль. Это усиливает версию о наземной части нового воздушно-наземного транспорта.