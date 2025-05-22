AMD официально подтвердила поддержку ROCm для своих потребительских решений — гибридных процессоров Strix Halo и графических карт Radeon RX 9000. Обновленный стек 6.4.1 делает клиентский ИИ доступнее и мощнее.

На фоне шума вокруг флагманских релизов на Computex одно из решений AMD прошло почти незамеченным. Тем не менее, именно оно может сильно изменить подход к потребительским вычислениям в области ИИ.

AMD представила обновленную версию своего программного стека ROCm — 6.4.1, и на этот раз речь идет не только о серверных решениях. Поддержка распространяется на гибридные процессоры Strix Halo и видеокарты Radeon RX 9000, построенные на архитектуре RDNA 4. Это означает, что технологии, ранее доступные только профессионалам, начинают проникать в пользовательский сегмент.

Ранее оставалось неясным, будет ли ROCm совместим с RDNA 4. Теперь этот вопрос закрыт. Стек работает с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5 и 16 ядрами Zen 5, поддерживает инструкции AVX512 и может использовать ИИ-ускоритель XDNA 2. Такой набор позволяет запускать задачи обучения и вывода локально, что особенно важно для разработчиков и энтузиастов, работающих вне облачных платформ.

Впервые пользователи смогут запускать фреймворки вроде PyTorch 2.5/2.6 и Megatron-LM на видеокартах RX 9000. Это открывает доступ к моделям LLM и инструментам вроде Stable Diffusion без обращения к дата-центрам. По сути, AMD делает шаг в сторону децентрализации ИИ.

Значительную роль в этом сыграла поддержка Windows Subsystem for Linux. WSL теперь с открытым исходным кодом, и ROCm демонстрирует стабильную работу в этой среде. Это означает, что разработчики смогут разрабатывать и тестировать ИИ-решения в привычной Windows-среде, используя инструменты из экосистемы Linux.

Дополнительно AMD объявила, что расширит совместимость ROCm с Linux-дистрибутивами. Помимо OpenSuSE, в списке появится Ubuntu — ожидается, что это произойдет к концу 2025 года. Новый акцент на массовом рынке указывает на явное стремление AMD конкурировать с CUDA от NVIDIA уже не только в дата-центрах, но и у пользователей дома.