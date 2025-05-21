Мошенники изобрели новые формулировки названий банковских счетов, чтобы сбить жертв с толку. МВД предупредило о распространении таких терминов, как «декларационный» и «криптовалютный».

Сотрудники МВД сообщили, что мошенники разработали новые способы обмана, заменив привычное понятие "безопасного счета" на другие формулировки. По данным управления по борьбе с киберпреступлениями, аферисты активно используют такие термины, как "резервный", "декларационный" и даже "криптовалютный" счет.

Преступники подбирают убедительные объяснения для каждой новой формулировки. Например, "криптовалютный" счет якобы защищает деньги благодаря блокчейн-технологии, а "декларационный" – необходим для учета средств перед обыском. Особо изощренные варианты включают "секретные" счета, которые "не индексируются в банковской системе".

Полицейские подчеркивают: все эти названия – просто прикрытие для перевода денег мошенникам. Никаких особых защищенных или "транспортировочных" счетов не существует. Единственный по-настоящему безопасный – это личный счет гражданина в проверенном банке.

Эксперты советуют быть предельно внимательными при любых предложениях перевести деньги, даже если они звучат убедительно и исходят от якобы представителей банков или госорганов. Лучший способ защиты – сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в официальную службу поддержки организации.