Непродолжительный звонок и немедленное завершение разговора — такая схема мошенничества становится всё более распространённой. Эксперт объяснила, зачем злоумышленники провоцируют пользователей на перезвон.

Один короткий вызов — и тишина. Телефон гаснет, как будто ничего и не было. Но именно в этот момент начинается игра. Причем по чужим правилам.

Сценарий несложный, но эффективно отработанный. Специальные программы делают десятки тысяч вызовов за минуту. Разговор не входит в их планы — цель совсем иная. Важно заставить человека перезвонить. Стоит проявить интерес, как номер тут же попадает в список активных. Дальше все по накатанной: реклама, фишинговые ссылки, психологическое давление, попытки выманить данные.

По словам заведующей кафедрой РТУ МИРЭА Елены Максимовой, чаще всего такие схемы строятся на базе анализа больших массивов данных. Алгоритмы быстро распознают, кто склонен к обратной связи и кто с большей вероятностью ответит на следующий вызов. Это экономит ресурсы и увеличивает шансы на успех.

Особую опасность представляют номера, начинающиеся с 8-800 или префикса 900. Ответ даже на один такой вызов способен запустить целую цепочку нежелательных контактов.

Чтобы не попасть в эту ловушку, Максимова советует использовать приложения с определителями номеров и голосовых ассистентов, умеющих отличать мошенников по характеру речи. А главное — не перезванивать просто из любопытства.