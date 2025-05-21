В День полярника Ростех опубликовал видео с экстремальными испытаниями арктического вездехода ТМ-140. Машину испытывали в болотах, на трамплинах и при перегрузках.

Сегодня, 21 мая, в День полярника, Ростех опубликовал два видеоролика, посвященные снегоболотоходу ТМ-140. Модель разработал «Курганмашзавод» — предприятие, входящее в состав «Высокоточной комплектации».

ТМ-140 предназначен для эксплуатации в условиях крайнего Севера. Он легко справляется с бездорожьем и продолжает работу при низких температурах. Видеопроект #НашКраш наглядно показал, на что способен этот вездеход.

Автор и ведущий проекта Алексей Егоров устроил машине суровые испытания. Технику загоняли в болото, перегружали выше нормы, пытались вывести из строя прыжками с трамплинов и ездой по металлическим трубам. Кроме того, прошли заезды по пересеченной местности и демонстрация эвакуации вездехода из глубокой грязи.

Во втором видео разработчики — заместитель главного конструктора Сергей Чирков и представитель руководства завода Владимир Ланцов — рассказали о нюансах конструкции. Они объяснили, почему машина выдержала такие нагрузки и какие инженерные решения это обеспечили.