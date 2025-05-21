На белорусском заводе «БЕЛДЖИ» стартовало производство электромобиля Geely EX5. Первые 165 машин уже передали дилерам, модель оформлена с белорусским VIN.

Сборку электромобилей в Беларуси начали не с чистого листа. На «БЕЛДЖИ» взялись за знакомую модель — Geely EX5, внешне почти не отличающуюся от своего бензинового аналога, кроссовера Atlas.

Производство Geely EX5 на заводе «БЕЛДЖИ» ведется по DKD-схеме — то есть с применением мелкоузловой сборки. Электромобиль уже получил белорусский VIN-код, что подтверждает его местную сборку. Первая партия из 165 машин полностью распределена между официальными дилерами.

EX5 визуально повторяет привычный Atlas, но по начинке — это полноценный электрокар. Модель оснащена электродвигателем мощностью 218 л. с., запас хода — около 430 километров на одном заряде. Интерфейс адаптирован под русскоязычных пользователей: все системы, включая навигацию и сигналы, русифицированы.

Директор завода Геннадий Свидерский сообщил, что «БЕЛДЖИ» планирует расширение линейки электромобилей. В ближайшей перспективе — запуск гибридной модели и недорогого электрического варианта. Также завод рассматривает возможность поставок в Россию и предлагает унифицировать технические требования к электрокарам в рамках Союзного государства.