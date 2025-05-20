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Банковские карты для несовершеннолетних будут выдавать только с согласия родителей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий выдачу банковских карт подросткам. Теперь банки смогут открывать счета несовершеннолетним только с письменного согласия родителей.

Российские власти планируют ужесточить правила выдачи банковских карт несовершеннолетним. Новые меры направлены на борьбу с использованием подростков в схемах мошенников.

Согласно законопроекту, подростки 14-18 лет смогут получить банковскую карту только при наличии письменного разрешения родителей или опекунов. Сейчас несовершеннолетние могут самостоятельно оформлять карты с 14 лет, что активно используют мошенники.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, преступники вовлекают подростков в противоправную деятельность, предлагая оформить карты за вознаграждение. Через такие карты затем проводят миллионы рублей, полученные обманным путем.

Новые меры должны защитить несовершеннолетних от участия в преступных схемах и предотвратить необдуманные финансовые решения. Родители часто не знают, что их дети оформляют карты и передают их третьим лицам.

Законопроект уже принят в первом чтении. После окончательного принятия банки будут обязаны проверять наличие письменного согласия законных представителей при открытии счетов подросткам.

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#госдума #законопроект #банковские карты #подростки #финансовая безопасность
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