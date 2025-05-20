Российский банковский сектор может потерять несколько десятков игроков в ближайшие годы. Эксперты связывают это с возможным снятием санкций и усилением конкуренции.

Мелкие банки в России оказались востребованы после введения санкций, но их будущее на самом деле под вопросом. Если ограничения снимут, многие из них могут исчезнуть с рынка.

Аналитики «Эксперт РА» прогнозируют, что в России останется меньше 270 банков, если геополитическая ситуация стабилизируется. Сейчас в стране работает 311 кредитных организаций, но небольшие игроки могут потерять свои преимущества и стать жертвами поглощений.

Санкции против крупных банков временно усилили роль мелких. Они привлекали клиентов возможностью проводить международные платежи. Однако если ограничения снимут, спрос на их услуги упадет, а крупные игроки вернут себе доминирующие позиции.

Концентрация активов в руках крупнейших игроков продолжает усиливаться. За последний год десяти ведущим банкам страны удалось нарастить свою долю с 78,5% до 80,7% от общего объема банковских активов. Этот рост сопровождался уходом с рынка 14 кредитных организаций в 2024 году и первом квартале 2025-го.

Дальнейшее поглощение мелких банков может замедлиться из-за ужесточения регуляторных требований. Но эксперты все равно ожидают, что к концу 2025 года крупнейшие игроки увеличат свою долю до 81,5%.

Если прогнозы «Эксперт РА» сбудутся, через три года в России останется на 40+ банков меньше. Это означает, что консолидация рынка продолжится, а мелким игрокам придется искать новые ниши или сливаться с более сильными конкурентами.