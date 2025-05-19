Депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду» хотят отменить гибкое ценообразование на железнодорожные билеты для социально уязвимых групп. Законопроект внесут в Госдуму в ближайшие дни.

Фракция «Справедливая Россия – За правду» готовит в Госдуму законопроект, направленный против резких скачков цен на железнодорожные билеты для граждан с низкими доходами. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов. Документ предполагает отмену системы динамического ценообразования для отдельных категорий пассажиров — студентов, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов и детей-сирот.

В пояснительной записке к проекту сказано, что ограничения нужны, чтобы предотвратить возможные злоупотребления со стороны перевозчика, находящегося в монопольном положении. Миронов в разговоре с РИА Новости отметил, что сейчас цена на билет зависит от множества факторов: сезона, дня недели, спроса, расположения места. Так, нижние полки обычно дороже верхних, а билеты на пятницу — выше в цене, чем на понедельник.

Все это, по словам депутата, делает поездки в праздники и в разгар лета малодоступными для граждан, у которых и без того ограниченные средства. Он утверждает, что в последние дни перед отправлением цена на тот же самый билет может подскочить до неадекватного уровня — и это особенно бьет по тем, кто не может спланировать поездку заранее.

Цель инициативы — ввести стабильные и понятные правила игры. По задумке авторов, это снизит социальное напряжение и повысит доверие к механизму регулирования тарифов в сфере транспортных услуг. Законопроект внесут в Госдуму в понедельник.