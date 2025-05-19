Петр Толстой на Петербургском юридическом форуме заявил о вероятности масштабных поправок в Конституцию. По его словам, с учетом текущих общественных процессов может потребоваться более глубокая правка основного закона.

Петр Толстой, зампредседателя Госдумы, на Петербургском международном юридическом форуме дал понять: российскую Конституцию, возможно, ждут новые и довольно весомые корректировки. Его выступление прозвучало на сессии, посвященной культуре законотворчества. По словам депутата, действующая редакция основного закона создавалась в условиях, которые сегодня далеки от реальности, а потому не исключено, что потребуется серьезная ее переработка.

Толстой сравнил попытки вписать западные модели в российскую правовую систему с пластмассовыми ветками, приклеенными к живому дереву. Идея в том, что часть правовых норм, заложенных в ельцинскую эпоху, не прижилась — не по злому умыслу, а просто из-за чуждости среде. Как ни крути, если ветка не дает плодов — ее либо срезают, либо прививают другую.

По мнению парламентария, общественные сдвиги, произошедшие после начала специальной военной операции, требуют от законодательства иной гибкости и адекватности. С момента последних поправок прошло пять лет, и Толстой считает, что новые вызовы диктуют новые правила игры. Простой косметикой здесь, по его мнению, не обойдешься — речь идет о системных решениях.

Еще в конце 2023 года Дмитрий Медведев озвучивал схожие мысли: по его словам, общественная трансформация может зайти настолько далеко, что прежняя редакция Конституции попросту перестанет соответствовать моменту.