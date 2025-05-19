По данным Rariteco, на рынке элитного жилья в Москве появились новые группы покупателей, включая криптопредпринимателей и жителей регионов.

Начало 2025 года для московского рынка элитного жилья стало необычно оживленным. По данным девелопера Rariteco, выручка с продаж дорогих новостроек за январь-март достигла 45 млрд рублей — это вдвое больше прошлогоднего показателя за тот же период. Число сделок выросло на 115%, до 206.

Активность покупателей сказалась и на площадях: продано 25,8 тысячи квадратных метров, что на 86% больше, чем годом ранее. При этом средний чек сделки немного снизился и составил около 218 млн рублей. А вот стоимость одного «квадрата» напротив подросла — на 6,6%, до 1,7 млн рублей.

Среди всех форматов особое внимание привлекли квартиры площадью 120–140 кв. м — спрос на них вырос в 3,5 раза. Почти вдвое активнее стали продаваться и квартиры от 50 до 120 квадратов. В сегменте 160+ квадратных метров рост скромнее — 60%, но это все равно заметный сдвиг. Малогабаритное жилье до 50 кв. м разошлось в пять раз активнее, но таких сделок по-прежнему немного.

Изменился и портрет покупателя. На фоне традиционного спроса со стороны зрелых семей с достатком на рынке все чаще появляются тридцати-сорокалетние. Это молодые предприниматели, топ-менеджеры, участники криптоиндустрии. Их доля, по оценке Rariteco, достигает 20%.

Еще одна приметная деталь — растущий интерес к столице со стороны состоятельных покупателей из регионов. Особенно активно они заходят в сегмент клубных домов — небольших элитных проектов с ограниченным числом квартир и приватной инфраструктурой. По оценке Rariteco, в таких проектах доля региональных клиентов уже достигает 30%. Москвичи же все чаще выбирают не «по престижу», а по личным воспоминаниям — возвращаются в те районы, где когда-то жили, игнорируя пафос и модные локации.