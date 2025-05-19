Работодатели в России стали охотнее относиться к найму по родственным связям. Сервис Superjob выяснил, в каких отраслях и компаниях чаще всего берут «через своих».

Найти работу по рекомендации члена семьи или знакомого стало проще. По данным опроса сервиса Superjob, 85% российских работодателей готовы рассматривать родственников действующих сотрудников в качестве кандидатов. Эта цифра выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом.

Лидерами по доле трудоустройства «через своих» стали производственные компании — 91% работодателей в этом секторе поддерживают такую практику. На втором месте строительная отрасль (86%), за ней следуют компании из сферы продаж, где родственников берут на работу в 75% случаев.

Размер компании также влияет на отношение к найму по связям. Среди организаций, где работает более 1000 человек, 90% открыты для таких кандидатов. В бизнесе среднего масштаба — 88%, а в малом — 75%.

Против найма по родственным связям выступили только 9% работодателей, тогда как годом ранее таких было 16%. Аналитики связывают изменение с нехваткой кадров: в условиях дефицита персонала компании реже отказывают подходящим кандидатам только из-за их связи с уже работающим сотрудником.