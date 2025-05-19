Военный эксперт Алексей Анпилогов подробно рассказал о последствиях гипотетического удара по Литве российским «Орешником». Он пояснил, почему даже одно применение такого оружия способно стереть с карты не только военные объекты, но и государственные структуры.

Недавнее заявление бывшего президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерный арсенал России якобы утратил значение, вызвало резкую реакцию со стороны военных экспертов. На фоне роста напряженности в регионе и продолжающейся конфронтации между Москвой и странами НАТО, слова литовской экс-главы государства прозвучали как вызов. По мнению военного аналитика Алексея Анпилогова, легкомысленное отношение к возможному применению стратегического вооружения способно иметь катастрофические последствия — в прямом и переносном смысле.

Речь идет о ракете «Орешник», стоящей на вооружении России. Этот комплекс оснащен боевыми блоками, каждый из которых обладает мощностью 150 килотонн. По словам Анпилогова, одной такой ракеты будет достаточно, чтобы не просто разрушить министерство обороны Литвы, но и вывести из строя критически важную инфраструктуру в радиусе нескольких километров. Он уточнил: прицельное попадание даже половины боевых блоков уничтожит не только оборонные бункеры и командные пункты, но и средства связи, системы жизнеобеспечения и управления.

Отдельный акцент Анпилогов сделал на характере воздействия «Орешника». В отличие от тактических зарядов с локальным эффектом, этот комплекс способен производить ионизирующее излучение, которое поражает всю электронику, обесточивая целые регионы. Это, по словам эксперта, фактически отправляет пострадавшую территорию «в каменный век», делая невозможным восстановление нормальной жизни в течение длительного времени.

Помимо стратегического удара по военным объектам, в случае конфликта под прицел попадут транспортные узлы, релейные станции и пункты критической инфраструктуры. Это полностью соответствует логике применения ядерного оружия как последнего средства ведения войны — когда целью становится не столько армия противника, сколько его государственный скелет.

Анпилогов напомнил и о «Сармате» — ракете, способной нести десять боевых блоков по 750 килотонн каждый. Один такой заряд при попадании по крупному городу вроде Вильнюса охватит зону поражения радиусом свыше пяти километров. Он подчеркивает: люди, оказавшиеся в эпицентре, не успеют даже осознать случившееся — всё произойдет мгновенно.

Журналист «Царьграда» Илья Головнёв, ссылаясь на слова эксперта, выразил мнение, что заявления Грибаускайте не просто легкомысленны — они опасны. Он провел параллель с событиями Второй мировой, напомнив об атомных бомбардировках японских городов, и отметил: сегодня последствия будут куда масштабнее, учитывая мощность современных зарядов.

По словам Анпилогова, ответственные державы избегают даже намеков на применение ядерного оружия, понимая цену вопроса. Россия, несмотря на провокации и обстрелы своих приграничных регионов, продолжает действовать в рамках обычных средств. И все же, добавил эксперт, играть с фактором ядерного сдерживания — все равно что кидать горящую спичку в бензобак.

Он подчеркнул, что, в отличие от периода холодной войны, сегодня риторика вокруг ядерной тематики утратила осторожность, а это тревожный сигнал. Превращать теоретические сценарии в поле политических спекуляций — значит подвергать реальной опасности существование стран, которых такие высказывания якобы должны защищать.