Аналитики сервиса «Отелло» определили города России, где летом можно отдохнуть с минимальными затратами. В список недорогих направлений для летнего отпуска вошли Иркутск, Махачкала и Новосибирск.

По данным исследования сервиса «Отелло», Иркутск, Махачкала и Новосибирск оказались самыми доступными по стоимости летнего проживания. Цены на отели в этих городах с 1 июня по 31 августа в среднем не превышают пяти тысяч рублей за сутки.

Дагестан и в частности его столица, как уточняют аналитики, этим летом остаются в числе популярных направлений. Спрос на южные регионы не ослабевает, но при этом российские туристы стремятся выбирать города, где отпуск обойдется без лишних трат.

В список недорогих вошли также Краснодар, Волгоград и Екатеринбург. В этих местах стоимость ночевки в отеле варьируется в районе шести тысяч рублей. Исследование показывает, что даже летом, в период самого активного курортного сезона, можно найти города, где разумный ценник сочетается с насыщенной культурной программой и удобной транспортной доступностью.