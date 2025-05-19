На военно-морской базе Рота в Испании появится шестой американский эсминец — впервые из серии Flight III. Это корабль с усовершенствованной системой радаров, способный усиливать оборонительные функции НАТО.

Военно-морская база Рота в андалусской провинции Кадис получит новый американский эсминец — на этот раз модификации Flight III. По данным испанской газеты Pais, речь идет о корабле с расширенными возможностями противоракетной обороны, который прибудет на базу в будущем году. Это будет шестой американский эсминец в Роте, но первый из новой серии.

От предыдущих версий Flight III отличается модернизированным радаром AN/SPY-6. Эта система позволяет фиксировать цели, вдвое уступающие по размерам обычным, на вдвое большем расстоянии. Такой потенциал особенно важен на фоне растущей роли эсминцев в обеспечении ПРО НАТО, включая перехват ракет средней дальности. Первый корабль этой серии, Jack H. Lucas, поступил на службу в 2023 году.

Пятый эсминец — Oscar Austin — прибыл в Роту осенью прошлого года. Он относится к предыдущей серии Flight IIA. Несмотря на паузу в размещении новых кораблей и сохраняющуюся неопределенность в вопросах передислокации войск, значение базы для войск НАТО в Испании не снижается. Напротив, западные источники указывают на укрепление ее статуса.

География боевого применения этих эсминцев выходит за пределы европейского региона. Они участвовали в ударах по целям в Сирии, сопровождении гражданских судов в Красном море, а также в действиях по перехвату ракет, запущенных по Израилю. База в Кадисе остается важной точкой для операций США не только в рамках НАТО, но и на Ближнем Востоке.