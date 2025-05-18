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AMD признала 2-нм техпроцесс TSMC лучшим решением для своих будущих чипов
AMD считает 2-нм техпроцесс TSMC лучшим из доступных на рынке и уже начала работу с ним для новых серверных процессоров. Компания остается открытой к другим партнерам, но в данный момент называет тайваньский завод лидером.

На фоне растущей конкуренции среди производителей чипов AMD определилась с направлением. Компания объявила, что будет использовать 2-нм техпроцесс TSMC при разработке следующего поколения серверных процессоров EPYC Venice, и прямо назвала этот узел лучшим на текущий момент.

AMD стала первым официальным заказчиком 2-нм технологии TSMC, которая известна под именем N2. Решение использовать именно этот техпроцесс подтверждают слова старшего вице-президента компании, подчеркнувшего — в текущем виде ни один из конкурентов не предоставляет аналогичного уровня эффективности и производительности.

Новое поколение чипов, EPYC Venice, выйдет в 2026 году. Разработка уже ведется, и AMD активно сотрудничает с TSMC на этапе подготовки к массовому производству. Представители компании говорят о приоритете энергоэффективности и плотности компонентов — характеристиках, напрямую связанных с технологией N2.

Несколько недель назад глава AMD Лиза Су посетила завод TSMC в Аризоне, где лично анонсировала сотрудничество. На этом фоне AMD стала первой компанией, публично признавшей технологию N2, как превосходный вариант из имеющихся. Это контрастирует с подходом других игроков рынка, таких как Apple и NVIDIA, которые ищут дополнительные производственные мощности, но пока не обозначили четкий выбор.

В сегменте дата-центров AMD показывает рост — в первом квартале 2025 года доходы увеличились на 57%. Компания планирует расширять линейку чипов и в других сегментах, в частности, за счет моделей EPYC 4005 Grado, рассчитанных на более широкий рынок.

При этом AMD не закрывает дверь перед другими партнерами. Вице-президент отметил, что компания ведет переговоры с разными производителями, включая Samsung Foundry. Несмотря на явную ставку на TSMC, AMD предпочитает сохранять гибкость и готова рассматривать альтернативы, если они смогут предложить достойные условия.

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#amd #процессоры #полупроводники #tsmc #epyc #серверы #техпроцесс #производство чипов #2-нм
Источник: biz.chosun.com
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