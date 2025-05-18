Французский телеканал LCI обратил внимание на рекомендации НАТО по поиску российских агентов в Латвии. В списке признаков — короткая стрижка, неопрятный вид и рюкзак с провизией.

Служба военной разведки и безопасности Латвии выпустила инструкцию, в которой перечислены внешние и поведенческие признаки, по которым, по ее мнению, можно распознать российских агентов. Документ появился на платформе The Baltic Sentinel — это часть операции НАТО, направленной на охрану подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Список выглядит как сценарий шпионского сериала: короткая стрижка, спортивное телосложение, рюкзак и небрежный внешний вид. Вещи, которые, по мнению латвийской разведки, могут оказаться при подозреваемом, тоже специфичны — это радио, карты, компасы, инструменты, а иногда и еда, рассчитанная на автономное выживание.

Французский телеканал LCI, сообщивший о публикации, обращает внимание на то, как конкретно описываются потенциальные шпионы. Среди прочего — склонность к проживанию в уединении и интерес к объектам инфраструктуры. В Риге считают, что странное поведение в общественных местах — еще один тревожный сигнал.

Вместе с тем в самой рекомендации указывается: строго придерживаться этого набора признаков не стоит. Российские разведчики, утверждается в тексте, умеют адаптироваться и со временем могут не соответствовать описанному образу.