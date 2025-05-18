Минпромторг сообщил об изменении отношения россиян к отечественным брендам. За три года промышленность адаптировалась, а покупатели стали воспринимать локальные товары иначе.

Как сообщает ТАСС, российские потребители стали иначе смотреть на товары местного производства. По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, за последние три года произошел сдвиг в восприятии отечественных брендов — от снисходительного отношения к более уважительному.

Такое изменение связано с устойчивым развитием промышленности в условиях ограничений. Осьмаков отметил, что давление на отрасль в последние годы, вопреки ожиданиям, дало производителям повод перестроиться и освоить новые ниши.

Расширяется ассортимент товаров, которые выпускают российские компании, и растет число магазинов местных сетей. Все это отражается на потребительском выборе — покупатели охотнее выбирают продукцию с отечественными этикетками.

Замминистра подчеркнул, что речь идет не только об экономике, но и об имидже: общественное восприятие российской продукции стало заметно более лояльным. Эти тенденции он прокомментировал на полях KazanForum, проходящего в Казани.