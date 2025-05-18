Как сообщает ТАСС, российские потребители стали иначе смотреть на товары местного производства. По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, за последние три года произошел сдвиг в восприятии отечественных брендов — от снисходительного отношения к более уважительному.
Такое изменение связано с устойчивым развитием промышленности в условиях ограничений. Осьмаков отметил, что давление на отрасль в последние годы, вопреки ожиданиям, дало производителям повод перестроиться и освоить новые ниши.
Расширяется ассортимент товаров, которые выпускают российские компании, и растет число магазинов местных сетей. Все это отражается на потребительском выборе — покупатели охотнее выбирают продукцию с отечественными этикетками.
Замминистра подчеркнул, что речь идет не только об экономике, но и об имидже: общественное восприятие российской продукции стало заметно более лояльным. Эти тенденции он прокомментировал на полях KazanForum, проходящего в Казани.