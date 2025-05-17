Президент России подписал обширный список поручений, касающихся развития Арктической зоны. В нем — инфраструктурные проекты, планы по переселению, строительству ледоколов и развитию туризма.

Кремль обнародовал документ, в котором обозначены приоритетные направления развития северных территорий.

Среди первоочередных задач — запуск движения по мосту через Обь, который должен связать участки Северного широтного маршрута. Срок завершения установлен — не позже 2029 года. До той же даты должен заработать магистральный трубопровод между Волховом и Мурманском.

В авиационной части — обновление взлетно-посадочной полосы в Воркуте и строительство нового узла на побережье Таймыра. Параллельно нужно оценить, где и как можно обустроить площадки для приема грузовых беспилотников — такие платформы планируют разместить на арктических территориях.

Владимир Путин поставил задачу выработать экономическую модель для Трансарктического маршрута и рассмотреть вариант подключения зарубежных партнеров к грузоперевозкам. Также правительство займется доработкой стратегических документов, связанных с северной политикой, и долгосрочными схемами развития населённых пунктов.

Отдельное внимание — оборонным районам. Там, где размещаются военные части, ежегодно будет направляться не менее 10 миллиардов рублей на обустройство инфраструктуры. Для мониторинга Северного морского пути предлагается создать спутниковую систему.

Жилищная тема тоже в фокусе. До 2035 года регионы должны полностью решить вопрос с аварийным фондом. А программа льготной аренды, ранее действовавшая на Дальнем Востоке, теперь распространяется и на север.

В научной сфере — поддержка международного проекта "Снежинка" на Ямале. В транспортной — изучение перспектив малотоннажного ледового флота для перевозок по арктическим маршрутам. Кроме того, в проект по развитию туристических направлений добавят объекты Белого моря, а для северных регионов подготовят предложения по созданию новых туристических кластеров.