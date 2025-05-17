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Warhammer 40K: Speed Freeks выходит из раннего доступа 22 мая и переходит в премиум-версию
Гоночный экшен Warhammer 40K: Speed Freeks официально выйдет из раннего доступа 22 мая 2025 года. Игра переходит в премиум-формат с удалением микротранзакций и добавлением новых режимов.

22 мая 2025 года Warhammer 40K: Speed Freeks завершит период раннего доступа и выйдет в качестве полноценной премиум-игры. Разработчики из Caged Element вместе с новым издателем Wired Productions кардинально переработали проект, который изначально представлял собой бесплатный гоночный экшен с орками.  

Игроки, уже опробовавшие бета-версию, получат автоматическое обновление до финального релиза без дополнительной оплаты. Все 250 тысяч участников тестирования сохранят заработанную валюту, которую смогут использовать в течение года. Для новых пользователей игра будет стоить $15.99.  

Ключевые изменения в версии 1.0:  

  • полное удаление системы микротранзакций,  
  • добавление режима свободного перемещения по картам,  
  • возможность создавать пользовательские гонки,  
  • поддержка приватных матчей.  

Разработчики подчеркивают, что сохранили сумасшедший стиль гонок с оркской техникой, но сделали игру более завершенной. Переход на премиум-модель позволил отказаться от монетизации и сосредоточиться на игровом процессе.  

«Мы поставили себе цель создать самую орковскую игру в серии Warhammer 40,000, и за время раннего доступа тысячи людей помогли нам достичь этой цели», — заявил в пресс-релизе директор игры Warhammer 40K: Speed Freeks Крис Маллинсон.

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#ранний доступ #warhammer 40k #wired productions #орки #speed freeks #гоночный экшен #релиз игры
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