Гоночный экшен Warhammer 40K: Speed Freeks официально выйдет из раннего доступа 22 мая 2025 года. Игра переходит в премиум-формат с удалением микротранзакций и добавлением новых режимов.

22 мая 2025 года Warhammer 40K: Speed Freeks завершит период раннего доступа и выйдет в качестве полноценной премиум-игры. Разработчики из Caged Element вместе с новым издателем Wired Productions кардинально переработали проект, который изначально представлял собой бесплатный гоночный экшен с орками.

Игроки, уже опробовавшие бета-версию, получат автоматическое обновление до финального релиза без дополнительной оплаты. Все 250 тысяч участников тестирования сохранят заработанную валюту, которую смогут использовать в течение года. Для новых пользователей игра будет стоить $15.99.

Ключевые изменения в версии 1.0:

полное удаление системы микротранзакций,

добавление режима свободного перемещения по картам,

возможность создавать пользовательские гонки,

поддержка приватных матчей.

Разработчики подчеркивают, что сохранили сумасшедший стиль гонок с оркской техникой, но сделали игру более завершенной. Переход на премиум-модель позволил отказаться от монетизации и сосредоточиться на игровом процессе.

«Мы поставили себе цель создать самую орковскую игру в серии Warhammer 40,000, и за время раннего доступа тысячи людей помогли нам достичь этой цели», — заявил в пресс-релизе директор игры Warhammer 40K: Speed Freeks Крис Маллинсон.