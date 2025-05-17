Компания MSI покажет на выставке Computex 2025 две новые модели игровых мониторов. Устройства используют панели QD-OLED третьего поколения с частотой обновления до 500 Гц.

На технологической выставке Computex 2025 компания MSI представит линейку игровых мониторов, которые могут изменить представления о качестве изображения. Новинки сочетают передовые технологии отображения с системами на базе искусственного интеллекта.

Две новые модели – MPG 271QR X50 и MAG 272QP X50 – используют QD-OLED панели Samsung третьего поколения. При диагонали 27 дюймов и разрешении 2560×1440 пикселей они предлагают частоту обновления до 500 Гц при времени отклика 0,03 мс. Такие характеристики особенно важны для киберспортивных дисциплин, где важна плавность картинки.

Флагманская модель MPG 271QR X50 оснащена системой AI Care. Встроенный датчик с нейропроцессором анализирует присутствие пользователя перед экраном, делая 5 проверок в секунду. Когда система не обнаруживает человека, она автоматически активирует режим сохранения ресурсов экрана. Это помогает предотвратить выгорание пикселей - распространенную проблему OLED-технологий.

Оба монитора получили сертификаты ClearMR 21000 и DisplayHDR True Black 500, что гарантирует высокую четкость изображения и глубокий черный цвет. Производитель уделил внимание не только игровым характеристикам, но и качеству картинки для повседневного использования.

Технологии искусственного интеллекта в новых мониторах MSI работают в нескольких направлениях. Помимо системы слежения за пользователем, ИИ помогает оптимизировать настройки изображения в реальном времени. Все параметры управления собраны в едином интерфейсе AI Navigator для удобной настройки.

Компания пока не раскрыла точные сроки выхода новинок на рынок и их стоимость. Учитывая характеристики и использование передовых технологий, можно ожидать, что мониторы займут премиальный сегмент. Существующие модели MSI с панелями QD-OLED предыдущего поколения и меньшей частотой обновления уже стоят около $700.