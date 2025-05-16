Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил, что полноценная разработка Grand Theft Auto VI стартовала лишь в 2020 году. Несмотря на это, проект уже побил рекорды по популярности трейлера.

Индустрия видеоигр ждала анонса Grand Theft Auto VI больше десяти лет, с момента выхода предыдущей части серии. Однако, как выяснилось, серьезная работа над проектом началась сравнительно недавно.

Во время презентации финансового отчета Take-Two за четвертый квартал 2025 года Штраус Зельник сделал неожиданное заявление. По его словам, команда Rockstar Games приступила к полноценной разработке GTA VI только в 2020 году, после успешного релиза Red Dead Redemption 2. Это объясняет, почему первый трейлер игры появился лишь в конце 2023 года.

Зельник отметил, что анонс GTA VI «снова сломал интернет», повторив успех предыдущих проектов студии. Трейлер действительно произвел впечатление — качество графики и детализация мира превзошли ожидания фанатов. При этом шестилетний срок активной разработки (с 2020 года) выглядит вполне реалистичным для проекта такого масштаба.

Однако это не означает, что до 2020 года игра существовала только на бумаге. Вероятно, подготовительные работы велись и раньше — возможно, сразу после выхода Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Если учитывать этот период, общее время разработки приближается к восьми годам.

Для сравнения: Cyberpunk 2077 разрабатывали около девяти лет, но релиз сопровождался многочисленными проблемами. Остается надеяться, что Rockstar учтет этот опыт и представит игру в доработанном состоянии. Ожидаемый выход GTA VI в 2026 году означает, что с момента анонса прошло три года — срок, достаточный для финальной полировки проекта.