Xiaomi официально подтвердила разработку собственного чипсета XRING 01, но не раскрыла его характеристики. Известно лишь, что презентация состоится в конце месяца.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в китайской соцсети Weibo сообщил о скором выходе XRING 01 — первого процессора компании за последние годы. Однако, кроме упоминания, что презентация состоится в конце месяца, никаких технических подробностей он не привел.

Ранее источники сообщали, что чипсет будет производиться по 4-нм технологии TSMC. Также ходили слухи о более продвинутой 3-нм версии, но о ее массовом выпуске пока речи не идет. В отличие от Snapdragon 8 Elite, XRING 01, вероятно, использует архитектуру ARM текущего поколения, включая ядро Cortex-X925 с частотой до 3,20 ГГц.

Выбор 4-нм процесса, вероятно, связан не только с экономией, но и с технической осторожностью. Переход на 3-нм технологию требует больше времени на отладку и тестирование, а также увеличивает риски, связанные с выходом бракованных чипов. Кроме того, Xiaomi, возможно, не хочет привлекать излишнее внимание регуляторов — особенно после истории с Huawei, которая столкнулась с жесткими ограничениями из-за санкций США.