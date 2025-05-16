Европейский союз может ввести новые торговые меры против России, включая резкие пошлины на импорт. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Идея обложить российский импорт «карательными пошлинами» обсуждается в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Албании. Источники Politico говорят, что инициатива нашла отклик в кругах европейских чиновников, а толчком к обсуждению послужило предложение из США.

По информации Politico, участники саммита Европейского политического сообщества рассматривают возможность ужесточения санкционного давления на Россию. Один из вариантов — резкое повышение таможенных пошлин на товары российского происхождения. Два источника издания сообщили, что идею ввести так называемые «карательные пошлины» обсуждают на уровне европейских чиновников.

Инициатива перекликается с предложением сенатора-республиканца Линдси Грэма, который ранее внес в Конгресс законопроект о 500%-ных пошлинах на российские товары. Один из европейских собеседников Politico заявил, что подход Грэма впечатлил своей масштабностью и стал поводом для новых дискуссий в ЕС.

С начала конфликта на Украине Евросоюз уже утвердил 16 пакетов санкций, однако до полного торгового эмбарго не дошло. Введение пошлин обсуждают как альтернативу, способную обойти возможную блокировку со стороны отдельных стран — прежде всего Венгрии. Именно эта страна не раз останавливала принятие более жестких мер.

14 мая страны ЕС согласовали 17-й санкционный пакет. Он касается почти двух сотен судов, связанных с так называемым «теневым флотом», использующимся для обхода ограничений на экспорт российских энергоресурсов. Жесткие предложения, по данным Handelsblatt, из документа исключили из-за опасений, что Венгрия или Словакия наложат вето.

Тем временем Грэм продолжает продвигать свои идеи. В апреле он выступил с призывом к США «нанести мощный удар» по России и заявил, что большинство сенаторов его поддерживают.

Кремль, в свою очередь, считает западные ограничения незаконными и требует их полной отмены.