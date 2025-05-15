Американская компания Venus Aerospace сообщила об успешных летных испытаниях

Летные испытания двигателей — не редкость, но этот случай стал исключением. На небольшой высоте над пустыней в Нью-Мексико впервые в США испытали устройство, о создании которого десятилетиями говорили лишь в теории.

На этой неделе американская компания Venus Aerospace провела первое в стране летное испытание вращающегося детонационного ракетного двигателя. Суборбитальный запуск прошел на полигоне в Нью-Мексико.

Двигатель с тягой около 2000 фунтов установили на малую ракету. Аппарат стартовал с направляющей рельсы и оставался в воздухе около 30 секунд. Он не должен был преодолевать звуковой барьер — полет изначально планировали как демонстрацию стабильности работы самой системы.

Технология, которую проверяли в полевых условиях, отличается от традиционных схем. В стандартных ракетных установках топливо сгорает в неподвижной камере, создавая тягу за счет равномерного выброса газов. В случае с детонационным двигателем горючая смесь воспламеняется в виде ударной волны, двигающейся по кольцевому каналу. Волна поддерживается постоянной подачей топлива и распространяется со сверхзвуковой скоростью.

Подобные разработки уже испытывали за пределами США, но до сих пор это происходило либо в лабораториях, либо с использованием маломощных прототипов. Venus стала первой американской компанией, проверившей такую схему на летательном аппарате.

Компания работает с 2020 года. Основатели — Сэсси и Эндрю Дагглби — ориентируются на создание гиперзвукового самолета, способного перевозить до 12 человек. Но до этого этапа еще далеко. Сейчас Venus исследует более практичные направления: применение технологии в оборонных и коммерческих проектах, включая логистику и аэрокосмос.

О клиентах и партнерах компания не сообщает, ссылаясь на конфиденциальность. Однако подчеркивает, что интерес проявляют как государственные, так и частные структуры. Пока речь идет не о серийных изделиях, а о проверке технической жизнеспособности схемы.

Испытание в Нью-Мексико подтверждает, что вращающаяся детонация больше не остается лишь теоретической концепцией.