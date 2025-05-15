Палеонтологи описали новый вид хищных динозавров из позднего триаса — Maleriraptor kuttyi. Находка из Индии расширяет географию группы Herrerasauria.

Скелет, пролежавший миллионы лет в отложениях триасовой формации Малери, оказался недостающим звеном в понимании ранней эволюции хищных динозавров. Найденные фрагменты помогли ученым реконструировать облик малерираптора и скорректировать карту расселения одной из древнейших хищных групп.

Maleriraptor kuttyi — хищный динозавр, живший примерно 220 миллионов лет назад, в норийском веке триасового периода. Его останки извлекли из формации Верхняя Малери, расположенной в бассейне Пранхита-Годавари на юге Индии. Область уже известна находками ранних завроподоморфов, но эта ископаемая добавила к ней редкий экземпляр хищной линии.

Длина малерираптора достигала двух метров, рост — около одного. Ученые классифицировали его как представителя Herrerasauria — древней ветви хищных динозавров, обитавших в триасе. До недавнего времени большинство данных об этих животных поступало из Южной Америки, где обнаружили характерные формы в Аргентине и Бразилии возрастом до 233 миллионов лет.

Открытие из Индии стало первым подтверждением существования герреразавров в Гондване после серьезного экологического сдвига, связанного с исчезновением ринхозавров — травоядных рептилий, доминировавших до того времени. В отличие от Южной Америки, где герреразавры исчезли к раннему норию, находка в Телангане указывает на их устойчивость к изменениям климата и среды.

Географическое и стратиграфическое распространение и сохранившиеся кости Maleriraptor kuttyi

Ученые обратили внимание на уникальное сочетание признаков у Maleriraptor kuttyi. Он оказался более продвинутым по сравнению с ранними североамериканскими представителями, но все еще сохранял отличия от более поздних южноамериканских форм. Это позволило встроить индийский вид в сложную эволюционную схему группы.

По предположениям палеонтологов, климат Индии в позднем триасе напоминал условия южной части Северной Америки. Это могло способствовать формированию схожих комплексов фауны. Maleriraptor оказался в одном ряду с фитозаврами и аллокотозаврами — типичными представителями той эпохи, также найденными в регионе.

В исследовании участвовали специалисты из Аргентины, Великобритании и Индии. Их работа подтвердила, что география ранних хищных динозавров была более широкой, чем считалось ранее.