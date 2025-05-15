Apple может разрабатывать аккумуляторы на чистом кремнии, полностью исключающим графит. Новая технология увеличит время работы устройств, особенно под нагрузками, связанными с ИИ.

Apple сосредоточила усилия не только на чипах и памяти для ИИ, но и на аккумуляторах, которые смогут справляться с новыми нагрузками. Компания разрабатывает батареи, способные обеспечить стабильную автономность при локальной работе моделей искусственного интеллекта.

По данным ETNews, Apple сотрудничает с рядом поставщиков аккумуляторов и ведет разработку технологии «чистый кремний». Главная цель — создать элементы питания, которые дольше удерживают заряд без увеличения габаритов. В отличие от традиционных литий-ионных решений, новая конструкция исключит графит и использует кремний как основной материал анода.

Такой подход позволит повысить плотность хранения энергии. Смартфоны смогут дольше работать без подзарядки, что особенно актуально для ресурсоемких ИИ-функций, которые Apple постепенно интегрирует в мобильные устройства. При этом производитель сможет сохранить или даже уменьшить толщину будущих моделей, не жертвуя емкостью аккумулятора.

Остается неясным, разрабатывает ли Apple кремний-углеродные ячейки или стремится создать собственный тип батарей. Однако в любом случае источники утверждают, что компания исключит графит — ключевой компонент хранения энергии в современных литий-ионных аккумуляторах. Его заменит кремний, способный удерживать больше заряда при тех же габаритах. Эксперименты с архитектурой батареи идут параллельно с усилиями по внедрению мобильной HBM-памяти — также с прицелом на локальные ИИ-задачи.

Сроки появления новой батареи в готовых продуктах компания не раскрывает. Однако источник, знакомый с ситуацией, заверяет: проект уже близок к коммерческой стадии, и Apple рассчитывает использовать эту технологию в будущем поколении устройств.