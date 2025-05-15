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Apple работает над аккумулятором на основе чистого кремния для более длительной работы iPhone
Apple может разрабатывать аккумуляторы на чистом кремнии, полностью исключающим графит. Новая технология увеличит время работы устройств, особенно под нагрузками, связанными с ИИ.

Apple сосредоточила усилия не только на чипах и памяти для ИИ, но и на аккумуляторах, которые смогут справляться с новыми нагрузками. Компания разрабатывает батареи, способные обеспечить стабильную автономность при локальной работе моделей искусственного интеллекта.

По данным ETNews, Apple сотрудничает с рядом поставщиков аккумуляторов и ведет разработку технологии «чистый кремний». Главная цель — создать элементы питания, которые дольше удерживают заряд без увеличения габаритов. В отличие от традиционных литий-ионных решений, новая конструкция исключит графит и использует кремний как основной материал анода.

Такой подход позволит повысить плотность хранения энергии. Смартфоны смогут дольше работать без подзарядки, что особенно актуально для ресурсоемких ИИ-функций, которые Apple постепенно интегрирует в мобильные устройства. При этом производитель сможет сохранить или даже уменьшить толщину будущих моделей, не жертвуя емкостью аккумулятора.

Остается неясным, разрабатывает ли Apple кремний-углеродные ячейки или стремится создать собственный тип батарей. Однако в любом случае источники утверждают, что компания исключит графит — ключевой компонент хранения энергии в современных литий-ионных аккумуляторах. Его заменит кремний, способный удерживать больше заряда при тех же габаритах. Эксперименты с архитектурой батареи идут параллельно с усилиями по внедрению мобильной HBM-памяти — также с прицелом на локальные ИИ-задачи.

Сроки появления новой батареи в готовых продуктах компания не раскрывает. Однако источник, знакомый с ситуацией, заверяет: проект уже близок к коммерческой стадии, и Apple рассчитывает использовать эту технологию в будущем поколении устройств.

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#apple #iphone #ии #аккумулятор #батарея #кремний #графит #чистый кремний
Источник: etnews.com
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