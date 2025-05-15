Intel подтвердила, что имеет ограниченное число заказов на будущие техпроцессы 18A и 14A. Компания ожидает, что подразделение Foundry сможет выйти на безубыточность в течение ближайших двух лет.

На фоне слухов о переговорах с крупными клиентами, включая NVIDIA, Intel прояснила ситуацию вокруг своих перспективных чипов. Заявления компании указывают на то, что внешний интерес к техпроцессам нового поколения пока весьма ограничен.

Во время финансовой презентации CFO Intel Дэвид Цинснер сообщил, что компания не наблюдает значительного спроса на свои будущие техпроцессы 18A и 14A. По его словам, на данный момент речь идет лишь о тестовых заказах, от которых некоторые клиенты уже отказались. Это означает, что доля внешних контрактов остаётся невысокой, несмотря на ожидания.

Ограниченное принятие может сигнализировать о неготовности рынка или об осторожности потенциальных заказчиков. При этом речь идет о тех процессах, которые Intel позиционирует как основу для выхода на уровень конкуренции с TSMC и Samsung. Особенно важно это для Intel Foundry Services (IFS), которая ищет пути масштабирования.

Цинснер уточнил, что безубыточности в Foundry планируют достичь к 2027 году. Условием этого он назвал стабильный приток внешних заказов, который, по расчетам компании, должен приносить «низкие или средние однозначные миллиарды» долларов дохода в год.

Несмотря на курс на собственное производство, Intel не исключает сотрудничества с TSMC. В частности, тайваньская компания продолжит поставки чипов для будущих процессоров Nova Lake. Это показывает, что зависимость от внешних поставщиков в стратегии Intel пока сохраняется.

Поддержка крупных клиентов, таких как NVIDIA, остается критически важной для успеха IFS. Однако на данном этапе Intel воздерживается от конкретных подтверждений возможных контрактов.