Юрий Трутнев сообщил, что проект самолета «Байкал» застопорился из-за просчетов в расчетах. В частности, разработчики не учли, сколько именно места потребуется самолету для взлета и посадки.

Разработка легкого многоцелевого самолета приостановлена — и дело, по словам зампреда правительства и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, не только в цене. Речь о серьезной технической ошибке: разработчики не учли реальные параметры взлетно-посадочной полосы, необходимой для безопасной эксплуатации машины.

Изначально самолет должен был подниматься в воздух с участков длиной 600 метров. Но в процессе работы выяснилось, что для него потребуется вдвое больше — порядка 1200 метров. Этот показатель ограничивает возможности использования судна в малых населенных пунктах и удаленных регионах, где короткие взлетные полосы — норма, а не исключение.

Дополнительную сложность добавила авионика. По словам Трутнева, ее стоимость неожиданно выросла почти в два раза. При этом именно от этого оборудования зависят ключевые летно-технические характеристики, включая безопасность полета и условия эксплуатации. «Цена росла не сама по себе», — заметил он, подчеркивая, что это тянет за собой и другие технологические и финансовые последствия.

По мнению Трутнева, разработчики допустили просчеты, которые могли быть выявлены на более ранних этапах. В частности, он выразил недоумение по поводу того, как можно было не учесть подъемную силу крыла — один из базовых параметров при проектировании любого летательного аппарата.

Ранее сам чиновник уже заявлял, что ситуация с проектом зашла в тупик. Однако в Минпромторге сохраняют оптимизм: там сообщили, что доработки «Байкала» продолжаются и опытно-конструкторские работы не остановлены. Пока ведомства расходятся в оценках, судьба самолета, задуманного как замена легендарному «Ан-2», остается неопределенной.